Рынок инвестиционно-накопительного страхования в 2025 году резко затормозит

Устранение налогового арбитража между вкладами и инвестиционно-накопительным страхованием резко снизит продажи коротких полисов, следует из прогноза АКРА (есть у «Ведомостей»). Рынок продолжит расти в 2025 г., хотя и сильно затормозит в динамике. За 2024 г. сборы по инвестиционно-накопительному страхованию могут достичь рекордных 1,5 трлн руб., что в 2,7 раза больше показателя 2023 г., но уже в 2025 г. рынок вырастет всего до 1,6 трлн руб. (6,7%), следует из оценки АКРА. Банк России еще не раскрывал статистику.