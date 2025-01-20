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Рынок инвестиционно-накопительного страхования в 2025 году резко затормозит

Наибольший спад затронет короткие полисы, которые стали популярными в 2024 году
Мария Викулова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Устранение налогового арбитража между вкладами и инвестиционно-накопительным страхованием резко снизит продажи коротких полисов, следует из прогноза АКРА (есть у «Ведомостей»). Рынок продолжит расти в 2025 г., хотя и сильно затормозит в динамике. За 2024 г. сборы по инвестиционно-накопительному страхованию могут достичь рекордных 1,5 трлн руб., что в 2,7 раза больше показателя 2023 г., но уже в 2025 г. рынок вырастет всего до 1,6 трлн руб. (6,7%), следует из оценки АКРА. Банк России еще не раскрывал статистику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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