Граждане оплатили через СБП покупки почти на 6,5 трлн рублей в 2024 году

В ближайшие два года рост числа и объема операций по СБП продолжится, считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. В федеральном масштабе все еще остается большое множество торговых точек, которые пока не оборудованы под прием оплаты посредством СБП, поэтому есть потенциал для роста, поясняет он. На объем операций через СБП заметно будет влиять политика торговых точек, особенно из сегмента малого и среднего бизнеса, согласен управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Это связано с тем, что для них разница в комиссиях при приеме платежей через СБП и при оплате классическими картами имеет большое значение и заметно влияет на доходность, поясняет он. Но некоторого замедления темпов роста операций можно ожидать после 2025 г., для сильного торможения пока нет никаких оснований, отмечает Беликов.