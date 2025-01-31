Граждане оплатили через СБП покупки почти на 6,5 трлн рублей в 2024 году

Граждане оплатили через СБП покупки почти на 6,5 трлн рублей в 2024 годуОбъем оплаты товаров и услуг увеличился за год в два раза
Каждая четвертая операция в СБП в прошлом году пришлась на платеж за товары или услуги: россияне оплатили 3,66 млрд покупок на 6,48 трлн руб. Это в два раза больше, чем в 2023 г., следует из данных Банка России. К концу года каждый второй человек предпочитал платить через СБП, средний чек по оплате составил 1800 руб.
Кратный рост платежей происходил на фоне увеличения количества торговых точек, принимающих оплату через СБП. За 2024 г. их число выросло почти в 1,5 раза и составило к концу года почти 2,2 млн. В том числе увеличилось и количество предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), принимающих оплату таким способом, — до 1,8 млн (+20,45%), что составляет 27% от общего числа МСП.
Общее количество и объем операций, совершенных через СБП в 2024 г., увеличились в 2 раза по сравнению с 2023 г.: всего через систему за прошлый год прошло более 13,4 млрд транзакций на общую сумму 69,5 трлн руб. Наибольшая транзакционная активность граждан была в IV квартале и составила треть годового объема и количества операций, отмечает ЦБ: 4,16 млрд операций на 23,9 трлн руб. Также в IV квартале среднее количество операций в сутки составило 45 млн, максимальное – 60 млн. Для сравнения: в III квартале среднее число транзакций в сутки было 39 млн, максимальное — 50 млн, а в IV квартале 2023 г. средний показатель составлял 26 млн (максимальное ЦБ тогда не указывал).
Наибольшую часть в общих цифрах транзакций через СБП по-прежнему занимают переводы: за октябрь - декабрь 2024 г. этой функцией воспользовались 7 из 10 жителей страны. В целом за прошедший год россияне совершили почти 10 млрд переводов на сумму 61,7 трлн руб., что в два раза выше показателей 2023 г. Средняя сумма перевода в IV квартале 2024 г. превысила 7300 руб., а по всему году составила более 6000 руб.
В среднем один гражданин в IV квартале 2024 г. совершил 29 переводов и оплатил через СБП 17 покупок, за год до этого было 20 переводов и 12 покупок, следует из обзора ЦБ.
В 2024 г. также кратно увеличились количество и объем выплат, которые граждане получили, в том числе в виде кешбэка, от страховых компаний, брокеров и других юрлиц: более 200 млн переводов от компаний на общую сумму свыше 1 трлн руб. Это больше в 3 раза по количеству и 4 раза по объему в сравнении с аналогичными показателями предыдущего года, следует из данных ЦБ.
В ближайшие два года рост числа и объема операций по СБП продолжится, считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. В федеральном масштабе все еще остается большое множество торговых точек, которые пока не оборудованы под прием оплаты посредством СБП, поэтому есть потенциал для роста, поясняет он. На объем операций через СБП заметно будет влиять политика торговых точек, особенно из сегмента малого и среднего бизнеса, согласен управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Это связано с тем, что для них разница в комиссиях при приеме платежей через СБП и при оплате классическими картами имеет большое значение и заметно влияет на доходность, поясняет он. Но некоторого замедления темпов роста операций можно ожидать после 2025 г., для сильного торможения пока нет никаких оснований, отмечает Беликов.