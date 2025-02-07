Кредиты наличными выросли в январе вопреки традиционному спаду

Помимо того, что январь традиционно является месяцем с наиболее низким уровнем выдач, также снижение может быть связано с мерами Банка России по охлаждению кредитования, ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жилье, полагает старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова. В январе 2025 г. средневзвешенные ставки по ипотеке в топ-20 банков на новостройки и вторичное жилье были на уровне 28,98–29,39%, следует из данных Дом.РФ.