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Кредиты наличными выросли в январе вопреки традиционному спаду

Первый месяц года с учетом выходных считается низким сезоном
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Кредиты наличными в январе стали единственным сегментом банковской розницы, который вырос в традиционно низкий сезон для этого месяца: банки выдали 1,5 млн ссуд на 206,3 млрд руб., превысив результаты декабря 2024 г. на 4% по количеству и на 6% по объему, следует из предварительных данных аналитического агентства Frank RG. Рост сегмента в январе произошел впервые за все время наблюдения с 2014 г.

Средний чек одного кредита наличными увеличился на 2%, составив 137 300 руб. Но в годовой динамике выдачи кредитов наличными сильно просели: количество упало на 40%, объем – на 47%.

Всего за январь 2025 г. банки выдали гражданам кредитов на 441,5 млрд руб., что ниже декабря на 28,2%, или 173 млрд руб. В соотношении год к году показатель сократился на 47,2%.

Больше всего снизилась ипотека – на 52% по количеству и на 55% по объему, банки выдали 28 100 кредитов на 126,8 млрд руб. В годовой динамике выдачи седьмой месяц подряд сильно уступают прошлогодним значениям – на 59% по количеству и на 54% по объему. Средний размер выдаваемого жилищного кредита после двух месяцев роста также показал снижение на 7% до 4,51 млн руб.

Помимо того, что январь традиционно является месяцем с наиболее низким уровнем выдач, также снижение может быть связано с мерами Банка России по охлаждению кредитования, ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жилье, полагает старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова. В январе 2025 г. средневзвешенные ставки по ипотеке в топ-20 банков на новостройки и вторичное жилье были на уровне 28,98–29,39%, следует из данных Дом.РФ.

Второй сильно просевший сегмент – автокредитование. Выдачи за январь составили 69 600 ссуд на 84,7 млрд руб., что ниже показателей декабря 2024 г. на 24% и 26% соответственно. В годовой динамике сегмент сокращается третий месяц подряд – на 26% по количеству и на 36% по объему. Средний чек кредита на автомобиль снижается уже полгода и по итогам января составил 1,21 млн руб., потеряв относительно декабря 3%.

Наименьшее снижение произошло в сегменте POS-кредитов (в точках продаж): банки выдали 685 300 кредитов на 23,7 млрд руб., это на 10% и 6% ниже декабря и на 54% и 41% – год к году. Но средний размер POS-кредита в январе вырос по сравнению с месяцем ранее на 4%, составив 34 500 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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