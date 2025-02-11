ЦБ прописал условия признания иностранных рейтинговых агентств в России

Банк России разработал 19 критериев, которым должно соответствовать иностранное кредитное рейтинговое агентство (КРА), чтобы регулятор смог использовать его рейтинги в нормативных актах и иных документах. Признание зарубежных рейтингов расширит возможности для свободного движения капитала и услуг на международном финансовом рынке, говорится в сообщении ЦБ. Но они будут применяться в регулировании только в отношении зарубежных объектов рейтинга по международной шкале, уточняется там.