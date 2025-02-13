Банки заявили о штатной работе обменников валют

Банки заявили о штатной работе обменников валютГраждане не демонстрируют повышенного спроса на доллары и евро на фоне их падения
Банки не наблюдают повышенного спроса на покупку валюты среди граждан из-за укрепления рубля в четверг, их пункты обмена работают в штатном режиме. Об этом «Ведомостям» рассказали представители 11-ти кредитных организаций – Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Т-банка, Россельхозбанка, «ОТП банка», Новикомбанка, банка «Зенит», «Абсолют банка» и «ББР банка».
На межбанковских торгах курс доллара снижается с утра четверга на фоне телефонного разговора президентов РФ и США. В момент стоимость американской валюты упала до 90 руб./$, но к вечеру немного выросла – до 90,9 руб. (-3,28%, или 3,09 руб. от стоимости среды), следует из данных брокера «Финам». На 14 февраля ЦБ по внебиржевым данным установил курс доллара и евро на 3 руб. ниже их стоимости четверга – 91,03 руб./$ и 94,92 руб. за евро. На 13 февраля курс доллара ЦБ был на 1,75 руб. ниже, чем в среду – 94,05 руб./$. Официальный курс евро на четверг составил 98,01 руб., потеряв 1,18 руб.
К обеду в четверг в СМИ начали появляться сообщения, что валютные обменники стали закрываться из-за падения стоимости иностранной валюты, объясняя это якобы невыгодным для продажи курсом и желанием переждать ситуацию. Крупные банки отрицают наличие такой ситуации.
Отделения Сбербанка, в которых осуществляется обмен валют, работают в штатном режиме, сказал его представитель. Изменения спроса на обмен в банке также не наблюдают, добавил он. ВТБ также не фиксирует повышенного спроса на покупку валюты среди розничных клиентов, сказал его представитель: «объем валютообменных операций в пределах средних значений». Банк продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме – все операции выполняются в точках продаж и в мобильном приложении «ВТБ Онлайн», заверил он.
Т-банк не закрывал доступ к валютообменным операциям в банкоматах, сказал его представитель. «Мы продолжаем предоставлять услуги обмена валюты нашим клиентам, несмотря на текущие колебания валютного рынка», – отметил он. Не закрывал свои отделения обмена валюты и Совкомбанк: в банке все процессы оцифрованы и за счет этого есть возможность эффективно управлять остатками с помощью курсов, сказал «Ведомостям» руководитель департамента клиентских операций на финансовых рынках Филипп Аграчев.
В «ОТП банке» все работает в штатном режиме, повышенный спрос на валюту не наблюдается, заявил его представитель. Все пункты обмена валюты также работают в обычном режиме и в Россельхозбанке, Газпромбанке, Новикомбанке, банке «Зенит», «Абсолют банке» и «ББР банке», заявили их представители.
По данным финансового маркетплейса «Сравни» на 18:00 мск., стоимость доллара для покупки в отделениях банков по Москве варьируется от 94,3 руб. до 102 руб. (средняя цена находится в диапазоне 96-97 руб./$). Один из самых выгодных для покупки курс долларов предлагает Интерпрогрессбанк, а самый невыгодный – в «Зираат банке». В то же время, курс евро в московских отделениях банков варьируется от 100,29 руб. до 107,3 руб. Наиболее выгодный курс покупки евро предлагает Камкомбанк, но банк взимает комиссию 200 руб. за каждую операцию обмена. Самый невыгодный курс покупки евро в банке «Солидарность».
В крупных банках стоимость американской валюты не превышает 97,2 руб./$, а евро – 101,5 руб., следует из информации на их сайтах. Сбербанк предлагает купить доллар по 95-96 руб. в зависимости от отделения, а евро – по 101,4 руб., ВТБ – 96,75 руб./$ и 103,15 руб. за евро, Газпромбанк – 96 руб./$ и 98,01 руб. за евро, Совкомбанк – 96,35 руб./$ и 101,2 руб. за евро, Россельхозбанк – 97,2 руб./$ и 101,5 руб. за евро.