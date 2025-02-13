Банки заявили о штатной работе обменников валют

На межбанковских торгах курс доллара снижается с утра четверга на фоне телефонного разговора президентов РФ и США. В момент стоимость американской валюты упала до 90 руб./$, но к вечеру немного выросла – до 90,9 руб. (-3,28%, или 3,09 руб. от стоимости среды), следует из данных брокера «Финам». На 14 февраля ЦБ по внебиржевым данным установил курс доллара и евро на 3 руб. ниже их стоимости четверга – 91,03 руб./$ и 94,92 руб. за евро. На 13 февраля курс доллара ЦБ был на 1,75 руб. ниже, чем в среду – 94,05 руб./$. Официальный курс евро на четверг составил 98,01 руб., потеряв 1,18 руб.