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Официальный курс доллара на 14 февраля опустился до минимума сентября

Ведомости

Центробанк обновил официальные курсы валют на 14 февраля. Доллар был установлен на отметке в 91,03 руб., ниже этой отметки он опускался только 14 сентября 2024 г.

Регулятор также снизил курс евро с 98 руб. до 94,9 руб. Курс китайского юаня был снижен с 12,7 руб. до 12,3 руб. Накануне официальный курс доллара США обновил минимум с начала октября 2024 г.

21 января курс доллара на рынке Forex впервые в 2025 г. опустился ниже 100 руб. В моменте пара USD/RUB была на уровне 99,40 руб. А 27 ноября 2024 г. курс американской валюты первые с марта 2022 г. превысил 114 руб. Тогда аналитик «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин говорил, что снижение рубля отмечается на фоне недостаточного притока иностранной валюты от экспорта и снижения цены на нефть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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