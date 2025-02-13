Официальный курс доллара на 14 февраля опустился до минимума сентября
Центробанк обновил официальные курсы валют на 14 февраля. Доллар был установлен на отметке в 91,03 руб., ниже этой отметки он опускался только 14 сентября 2024 г.
Регулятор также снизил курс евро с 98 руб. до 94,9 руб. Курс китайского юаня был снижен с 12,7 руб. до 12,3 руб. Накануне официальный курс доллара США обновил минимум с начала октября 2024 г.
21 января курс доллара на рынке Forex впервые в 2025 г. опустился ниже 100 руб. В моменте пара USD/RUB была на уровне 99,40 руб. А 27 ноября 2024 г. курс американской валюты первые с марта 2022 г. превысил 114 руб. Тогда аналитик «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин говорил, что снижение рубля отмечается на фоне недостаточного притока иностранной валюты от экспорта и снижения цены на нефть.