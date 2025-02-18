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ARS Smart Robotics планирует привлечь 250 млн рублей в ходе pre-IPO

Ранее компания уже получила 200 млн рублей частных инвестиций, несмотря на невысокие финансовые показатели
Ника Сизова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российский разработчик робототехники и систем автоматизации ARS Smart Robotics планирует провести раунд pre-IPO на инвестиционной платформе Rounds и в сервисе «Газпромбанк инвестиции» с 17 февраля по 28 марта 2025 г. Компания хочет привлечь 250 млн руб., рассказал «Ведомостям» ее представитель. 160 млн руб. из привлеченных денег будет направлено на расширение производства и НИОКР, 88 млн – на организацию бизнес-процессов внедрения и обслуживания систем у клиентов, создание команды и инфраструктуры, уточнил он. При этом, по словам собеседника, уже с 2026 г. компания планирует выплачивать дивиденды в размере до 70% от чистой прибыли.

Организаторами размещения выступают компании BITL и «Ньютон инвестиции». Инвесторам предлагается 409 598 обыкновенных акций АО «АРС холдинг», выпущенных в рамках допэмиссии. Цена за одну акцию составит 604,25 руб., а объем выпуска соответствует 17% уставного капитала группы, сообщил представитель компании. По оценкам группы, общий объем привлекаемых средств достигнет 247,5 млн руб. Капитализация бизнеса после привлечения средств составит 1,456 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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