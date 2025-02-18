ARS Smart Robotics планирует привлечь 250 млн рублей в ходе pre-IPO

ARS Smart Robotics планирует привлечь 250 млн рублей в ходе pre-IPOРанее компания уже получила 200 млн рублей частных инвестиций, несмотря на невысокие финансовые показатели
Российский разработчик робототехники и систем автоматизации ARS Smart Robotics планирует провести раунд pre-IPO на инвестиционной платформе Rounds и в сервисе «Газпромбанк инвестиции» с 17 февраля по 28 марта 2025 г. Компания хочет привлечь 250 млн руб., рассказал «Ведомостям» ее представитель. 160 млн руб. из привлеченных денег будет направлено на расширение производства и НИОКР, 88 млн – на организацию бизнес-процессов внедрения и обслуживания систем у клиентов, создание команды и инфраструктуры, уточнил он. При этом, по словам собеседника, уже с 2026 г. компания планирует выплачивать дивиденды в размере до 70% от чистой прибыли.
Организаторами размещения выступают компании BITL и «Ньютон инвестиции». Инвесторам предлагается 409 598 обыкновенных акций АО «АРС холдинг», выпущенных в рамках допэмиссии. Цена за одну акцию составит 604,25 руб., а объем выпуска соответствует 17% уставного капитала группы, сообщил представитель компании. По оценкам группы, общий объем привлекаемых средств достигнет 247,5 млн руб. Капитализация бизнеса после привлечения средств составит 1,456 млрд руб.