ARS Smart Robotics планирует привлечь 250 млн рублей в ходе pre-IPO

Российский разработчик робототехники и систем автоматизации ARS Smart Robotics планирует провести раунд pre-IPO на инвестиционной платформе Rounds и в сервисе «Газпромбанк инвестиции» с 17 февраля по 28 марта 2025 г. Компания хочет привлечь 250 млн руб., рассказал «Ведомостям» ее представитель. 160 млн руб. из привлеченных денег будет направлено на расширение производства и НИОКР, 88 млн – на организацию бизнес-процессов внедрения и обслуживания систем у клиентов, создание команды и инфраструктуры, уточнил он. При этом, по словам собеседника, уже с 2026 г. компания планирует выплачивать дивиденды в размере до 70% от чистой прибыли.