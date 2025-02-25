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Темпы роста страхования грузов замедлятся в 2025 году

В 2024 году сборы росли на фоне изменения логистики и перехода на страхование внутри страны
Мария Викулова
Переход российских грузоотправителей на страхование в отечественных страховых компаниях и изменение логистических маршрутов повлияли на рост этого сегмента рынка
Переход российских грузоотправителей на страхование в отечественных страховых компаниях и изменение логистических маршрутов повлияли на рост этого сегмента рынка / Евгений Разумный / Ведомости

В 2024 г. сегмент страхования грузоперевозок оказался на подъеме, сумев адаптироваться к новым условиям, говорят его участники. По итогам года премии вырастут примерно на 30% и составят около 51,8–53,8 млрд руб., оценивает совладелица страхового брокера Mainsgroup Екатерина Юмашева. В среднем можно говорить об устойчивом росте и увеличении сборов по рынку в размере 30–35%, соглашается руководитель сектора по работе с корпоративными клиентами брокера «Нобилис» Елена Орлова. Итогов за 2024 г. ЦБ еще не подвел, но за 9 месяцев рынок вырос год к году на 32%, а премии достигли 37 млрд руб.

В «Сберстраховании» по итогам 2024 г. ожидают суммарных сборов рынка порядка 50 млрд руб., делится директор корпоративного страхования Зара Геворкян. В «Согазе» прогнозируют рост более чем на 20%, или до 48 млрд руб., говорит исполнительный директор компании Анар Бахшалиев. Страхование грузов является лидером по приросту в сегменте имущественного страхования за последние три года, а его динамика характеризуется двузначными цифрами, отмечает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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