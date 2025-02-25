Темпы роста страхования грузов замедлятся в 2025 году

Темпы роста страхования грузов замедлятся в 2025 годуВ 2024 году сборы росли на фоне изменения логистики и перехода на страхование внутри страны
В 2024 г. сегмент страхования грузоперевозок оказался на подъеме, сумев адаптироваться к новым условиям, говорят его участники. По итогам года премии вырастут примерно на 30% и составят около 51,8–53,8 млрд руб., оценивает совладелица страхового брокера Mainsgroup Екатерина Юмашева. В среднем можно говорить об устойчивом росте и увеличении сборов по рынку в размере 30–35%, соглашается руководитель сектора по работе с корпоративными клиентами брокера «Нобилис» Елена Орлова. Итогов за 2024 г. ЦБ еще не подвел, но за 9 месяцев рынок вырос год к году на 32%, а премии достигли 37 млрд руб.
В «Сберстраховании» по итогам 2024 г. ожидают суммарных сборов рынка порядка 50 млрд руб., делится директор корпоративного страхования Зара Геворкян. В «Согазе» прогнозируют рост более чем на 20%, или до 48 млрд руб., говорит исполнительный директор компании Анар Бахшалиев. Страхование грузов является лидером по приросту в сегменте имущественного страхования за последние три года, а его динамика характеризуется двузначными цифрами, отмечает он.