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ЦБ повысил прогноз по прибыли банков в 2025 году

Они могут заработать 3–3,5 трлн рублей, ожидает регулятор
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России пересмотрел прогноз по чистой прибыли банковского сектора в 2025 г., повысив его с 2,7-3,3 трлн руб. до 3-3,5 трлн руб., говорится в аналитическом обзоре регулятора. Такое решение ЦБ объяснил ожиданием того, что стоимость кредитного риска и маржа банков будут возвращаться к своим историческим уровням.

Последние два года российские банки демонстрировали рекордную чистую прибыль. В 2024 г. она составила 3,8 трлн руб. – на 18,8% больше, чем в 2023 г. По итогам текущего года Центробанк не ожидает рекордов, а в 2026 г. прогнозирует прибыль на уровне 3,2-3,8 трлн руб.

ЦБ сохранил прогноз по чистой процентной марже в диапазоне 4-4,4%. Банки будут конкурировать за средства клиентов для поддержания нормативной ликвидности, ожидает регулятор. Кроме того, давление на показатель окажет сокращение выдач в высокомаржинальном сегменте потребительского кредитования, говорится в обзоре.

Выдачи необеспеченных потребительских кредитов, по данным ЦБ, начали снижаться во второй половине 2024 г. По итогам III квартала они сократились на 7% до 3 трлн руб. к предыдущему кварталу, а к концу года – еще почти на четверть до 2,3 трлн руб.

Прогноз по стоимости кредитного риска в корпоративном сегменте на 2025 г. ЦБ также оставил без изменений в диапазоне 0,8-1,2%. Текущий уровень показателя занижен, считает регулятор и поэтому ожидает, что он вернется к исторической норме, но и не исключает ухудшения платежеспособности у отдельных заемщиков. Диапазон стоимости кредитного риска в рознице сохранен на уровне 2,5-2,9%, так как продолжится вызревание портфеля необеспеченных кредитов, взятых в период высоких ставок, говорится в обзоре.

Также ЦБ сохранил прогноз по росту корпоративного кредитного портфеля на 2025 г. на уровне 8-13%. При этом регулятор понизил прогнозы по темпам роста розничного кредитования. Например, в ипотеке ЦБ допускает рост на 3-8%, тогда как ранее верхняя граница прогноза находилась на уровне 13%. В жилищном кредитовании на фоне сохраняющихся высоких ставок основным драйвером останется семейная ипотека, полагает регулятор. Также февральское решение о снижении макропруденциальных надбавок поддержит рынок, говорится в обзоре.

ЦБ ждет дальнейшего замедления необеспеченного кредитования граждан, так как жесткие денежно-кредитные условия и макропруденциальные меры приведут к сокращению как спроса на потребительские ссуды, так и выдач в сегментах с высоким показателем долговой нагрузки (отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу). Поэтому диапазон прироста необеспеченного кредитования снижен до уровня от -1% до +4%, ранее верхняя граница составляла +9%.

Диапазон прироста средств юрлиц также незначительно скорректирован вниз – до 5-10% против 6-11% в предыдущем прогнозе. В ЦБ ожидают, что такая динамика обеспечит сектору сбалансированный рост кредитования и поддержит ликвидность. В то же время регулятор понизил диапазон прироста средств физлиц на 2 п. п. до 7-12%, полагая, что динамика розничного фондирования стабилизируется после рекордного прироста в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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