ЦБ повысил прогноз по прибыли банков в 2025 году

Прогноз по стоимости кредитного риска в корпоративном сегменте на 2025 г. ЦБ также оставил без изменений в диапазоне 0,8-1,2%. Текущий уровень показателя занижен, считает регулятор и поэтому ожидает, что он вернется к исторической норме, но и не исключает ухудшения платежеспособности у отдельных заемщиков. Диапазон стоимости кредитного риска в рознице сохранен на уровне 2,5-2,9%, так как продолжится вызревание портфеля необеспеченных кредитов, взятых в период высоких ставок, говорится в обзоре.