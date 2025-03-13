Отток средств россиян в зарубежные банки прекратился в конце 2024 года

Отток средств россиян в зарубежные банки прекратился в конце 2024 годаВ декабре – январе в российские банки с иностранных счетов вернулось 18 млрд рублей
Второй месяц подряд ЦБ фиксирует чистый отток средств домохозяйств из зарубежных банков – в январе граждане перевели со своих иностранных счетов в российские банки на 12 млрд руб. больше, чем вывели, следует из предварительных данных по операциям сегмента «домашние хозяйства». В декабре 2024 г. чистый отток составил 6 млрд руб.
Суммарный остаток на депозитах в банках-нерезидентах в иностранной валюте в начале текущего года также снизился, следует из данных ЦБ: если в декабре граждане хранили там валюты почти на 8,14 трлн руб., то за первый месяц года показатель сократился на 306,1 млрд руб. до 7,83 трлн руб.
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