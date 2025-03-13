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Отток средств россиян в зарубежные банки прекратился в конце 2024 года

В декабре – январе в российские банки с иностранных счетов вернулось 18 млрд рублей
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Второй месяц подряд ЦБ фиксирует чистый отток средств домохозяйств из зарубежных банков – в январе граждане перевели со своих иностранных счетов в российские банки на 12 млрд руб. больше, чем вывели, следует из предварительных данных по операциям сегмента «домашние хозяйства». В декабре 2024 г. чистый отток составил 6 млрд руб.

Суммарный остаток на депозитах в банках-нерезидентах в иностранной валюте в начале текущего года также снизился, следует из данных ЦБ: если в декабре граждане хранили там валюты почти на 8,14 трлн руб., то за первый месяц года показатель сократился на 306,1 млрд руб. до 7,83 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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