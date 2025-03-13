Отток средств россиян в зарубежные банки прекратился в конце 2024 года

Суммарный остаток на депозитах в банках-нерезидентах в иностранной валюте в начале текущего года также снизился, следует из данных ЦБ: если в декабре граждане хранили там валюты почти на 8,14 трлн руб., то за первый месяц года показатель сократился на 306,1 млрд руб. до 7,83 трлн руб.