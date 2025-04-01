Самозапрет на кредиты в марте установили почти 8 млн россиян

Также сервис самозапрета в своих схемах начали использовать и мошенники, писали «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности. Злоумышленники представляются сотрудниками «Госуслуг» и сообщают гражданам, что ограничение якобы установлено неправильно, и предлагают исправить ситуацию – присылают ссылку на фишинговый сайт, имитирующий «Госуслуги». Когда человек вводит свои данные для авторизации на подставном портале, эти сведения оказываются у мошенников, которые потом используют их для авторизации в банковских приложениях через «Госуслуги». Кроме того, фишинговая ссылка заражает телефон вирусом – такая программа может читать sms-сообщения, включая коды для входа на портал «Госуслуги» или в онлайн-банк.