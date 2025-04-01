Самозапрет на кредиты в марте установили почти 8 млн россиян

Самозапрет на кредиты в марте установили почти 8 млн россиянИз них 1,63% затем отменили ограничения
В первый месяц функцией самозапрета на оформление кредитов и займов на «Госуслугах» воспользовались 7,94 млн человек, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Подавляющее большинство граждан выбирали полный запрет на получение заемных средств – почти 7,2 млн заявок (91,5%).
Граждане выбирали и опцию частичных ограничений:
- запрет на онлайн-выдачи в банках и микрофинансовых организациях (МФО) установили почти 316 000 человек (4%);
- полный запрет выдач в МФО выбрали 125 924 человека (1,6%);
- полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках – 114 015 человек (1,45%);
- запрет на онлайн-выдачи МФО – 54 037 человек (0,7%);
- запрет на онлайн-выдачи в банках – 37 407 человек (0,5%).
В то же время за месяц 129 521 гражданин направил заявление на снятие ограничений, отмечают в ОКБ: их доля составила 1,63% от общего количества установленных самозапретов.
В региональном разрезе лидером по количеству ограничений стала Москва – зарегистрированные в столице граждане установили в марте 962 000 самозапретов. Также в топ-10 вошли Московская область (621 900), Санкт-Петербург (475 400), Башкортостан (271 600), Свердловская область (259 200), Краснодарский край (253 200), Татарстан (220 200), Челябинская область (197 900), Новосибирская область (184 600), Нижегородская область (175 600).
Функция добровольного запрета на кредиты и займы через «Госуслуги» заработала 1 марта. Человек может установить полное ограничение на получение заемных средств, а также частичное: выбрав тип организации (банк либо МФО) или способ обращения (в офисе и онлайн или только онлайн). Нельзя установить запрет на ипотеку, залоговые автокредиты и общие образовательные ссуды.
После установки самозапрета в кредитной истории гражданина появляется специальная отметка с датой начала его действия – на следующий день после добавления сведений. Например, если человек подал заявление до 22:00 мск 15 марта, сведения о запрете будут включены в кредитную историю в тот же день, но сам запрет будет действовать с 16 марта.
При наличии отметки в кредитной истории банки и МФО должны отказывать клиенту в новых заемных средствах, но он обязан продолжать платить по ранее взятым обязательствам. Если же заемщику выдали кредит, несмотря на действующий самозапрет, банк или МФО не имеют права требовать его погашения.
Человек может бесплатно установить и снять запрет любое количество раз. Отменить ограничение можно также через «Госуслуги», но заверить – только усиленной электронной подписью, которая оформляется в приложении «Госключ». Самозапрет снимается через день после внесения информации в кредитную историю. Подать заявление на установку и снятие самозапрета физически – через МФЦ – можно будет с 1 сентября.
Почти сразу после введения нового механизма некоторые граждане стали злоупотреблять самозапретом – банки и МФО фиксировали случаи, когда клиенты обращались за кредитом после установки ограничения, писали ранее «Ведомости». За первую неделю марта «Займер» фиксировал до 200 случаев, когда граждане, установившие себе самозапрет, пытались оформить займы, говорил генеральный директор МФО Роман Макаров. В общем по сегменту микрофинансирования доля подобных случаев составляла 1-3% от общего числа заявок, рассказывал тогда же представитель СРО «Мир». В ВТБ и «Почта банке» зафиксировали некоторые случаи отказов, связанных с установкой клиентом ограничений на кредиты, говорили их представители, не уточнив количество. Среди возможных причин такого поведения клиентов банки и МФО называли потребительский экстремизм, склонность к мошенничеству, непонимание, как именно работает новый механизм, и попытки его протестировать.
Также сервис самозапрета в своих схемах начали использовать и мошенники, писали «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности. Злоумышленники представляются сотрудниками «Госуслуг» и сообщают гражданам, что ограничение якобы установлено неправильно, и предлагают исправить ситуацию – присылают ссылку на фишинговый сайт, имитирующий «Госуслуги». Когда человек вводит свои данные для авторизации на подставном портале, эти сведения оказываются у мошенников, которые потом используют их для авторизации в банковских приложениях через «Госуслуги». Кроме того, фишинговая ссылка заражает телефон вирусом – такая программа может читать sms-сообщения, включая коды для входа на портал «Госуслуги» или в онлайн-банк.