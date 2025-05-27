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Страхование грузов продолжает расти вместе с убыточностью

Среди новых тенденций – укрупнение партий грузов, говорят страховщики и брокеры
Мария Викулова
Протяженность маршрутов, их сложность и необходимость транзита через зоны с нестабильной геополитической обстановкой сформировали высокий спрос на страховую защиту грузов и транспортных средств
Протяженность маршрутов, их сложность и необходимость транзита через зоны с нестабильной геополитической обстановкой сформировали высокий спрос на страховую защиту грузов и транспортных средств / Андрей Гордеев / Ведомости

В I квартале 2025 г. сборы премий по страхованию грузов росли в диапазоне от 10% почти до 50% относительно прошлого года, поделились представители «Альфастрахования», «Согаза», ВСК, «Сберстрахования», «РЕСО-гарантии» и брокеров Mains и АСТ. Но вместе с этим растут и убытки, отмечают страховщики.

В «Сберстраховании» в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. премии выросли на 49,5% до 555,5 млн руб., сообщил представитель страховщика. Общий объем премий «Альфастрахования» и количество застрахованных перевозок выросли примерно на 30%, оценивает руководитель управления страхования транспортных рисков компании Дарья Туркина. У «Согаза» премии по страхованию грузоперевозок по итогам I квартала продемонстрировали двузначные темпы роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поделился исполнительный директор страховщика Анар Бахшалиев. Количество договоров существенно не увеличилось, добавил он. Объем премии в «РЕСО-гарантии» увеличился на 20%, количество полисов осталось на том же уровне, делится начальник отдела страхования грузов Андрей Анохин. В трех страховщиках абсолютных значений не назвали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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