Страхование грузов продолжает расти вместе с убыточностью

В «Сберстраховании» в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. премии выросли на 49,5% до 555,5 млн руб., сообщил представитель страховщика. Общий объем премий «Альфастрахования» и количество застрахованных перевозок выросли примерно на 30%, оценивает руководитель управления страхования транспортных рисков компании Дарья Туркина. У «Согаза» премии по страхованию грузоперевозок по итогам I квартала продемонстрировали двузначные темпы роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поделился исполнительный директор страховщика Анар Бахшалиев. Количество договоров существенно не увеличилось, добавил он. Объем премии в «РЕСО-гарантии» увеличился на 20%, количество полисов осталось на том же уровне, делится начальник отдела страхования грузов Андрей Анохин. В трех страховщиках абсолютных значений не назвали.