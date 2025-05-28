В РНПК рассказали о тенденциях российского рынка перестрахования

В РНПК рассказали о тенденциях российского рынка перестрахованияИмпортозамещение почти завершено, но растет убыточность в ранее стабильных сегментах
На отечественном рынке перестрахования наблюдаются три тенденции – изменение структуры перестраховочной защиты, рост убытков и фактически завершенное импортозамещение. Об этом рассказала председатель правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, «дочка» Банка России) Наталья Карпова на пленарной сессии XX Юбилейной международной конференции по страхованию.
Изменяется соотношение облигаторного и факультативного перестрахования: доля первого (перестрахование по заранее согласованному договору, при котором перестраховщик автоматически принимает на себя часть всех рисков) растет, а второго (разовое перестрахование отдельных рисков с индивидуальным согласованием условий) – снижается, поделилась Карпова.
Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам