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В РНПК рассказали о тенденциях российского рынка перестрахования

Импортозамещение почти завершено, но растет убыточность в ранее стабильных сегментах
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

На отечественном рынке перестрахования наблюдаются три тенденции – изменение структуры перестраховочной защиты, рост убытков и фактически завершенное импортозамещение. Об этом рассказала председатель правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, «дочка» Банка России) Наталья Карпова на пленарной сессии XX Юбилейной международной конференции по страхованию.

Изменяется соотношение облигаторного и факультативного перестрахования: доля первого (перестрахование по заранее согласованному договору, при котором перестраховщик автоматически принимает на себя часть всех рисков) растет, а второго (разовое перестрахование отдельных рисков с индивидуальным согласованием условий) – снижается, поделилась Карпова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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