В РНПК рассказали о тенденциях российского рынка перестрахования

Изменяется соотношение облигаторного и факультативного перестрахования: доля первого (перестрахование по заранее согласованному договору, при котором перестраховщик автоматически принимает на себя часть всех рисков) растет, а второго (разовое перестрахование отдельных рисков с индивидуальным согласованием условий) – снижается, поделилась Карпова.