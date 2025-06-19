Как власти и бизнес хотят заинтересовать граждан пенсионными накоплениями

Как власти и бизнес хотят заинтересовать граждан пенсионными накоплениямиРазвитию долгосрочных сбережений помогут налоговые изменения и повышение доверия населения
Программу долгосрочных сбережений (ПДС) и вопрос повышения внимания населения к важности накоплений к пенсии обсуждали в Санкт-Петербурге два дня подряд – сначала в «Т–Дворе», затем на ПМЭФ. От участников дискуссий, среди которых были представители бизнеса и государства, прозвучали не только классические предложения по налоговым льготам и повышению финансовой культуры, но и новые – сделать ПДС для детей и автоматический перевод пенсионных накоплений в программу.
Чего не хватает
Развитию ПДС поможет расширение его текущего инструментария, отметил замминистра финансов Иван Чебесков в рамках сессии ПМЭФ. Задача Минфина – расширить его на семейные продукты, прежде всего на сбережения в пользу детей, отметил он. Такой инструмент может быть запущен уже к концу 2025 г., сообщил Чебесков журналистам в кулуарах форума. Он добавил, что сейчас идет дискуссия по вопросу суммирования налоговых вычетов. Позиция, которую министерство финансов отправило на рассмотрение Банка России, заключается в том, что они не комбинируются, добавил замминистра.
Для развития длинных частных инвестиций в России нужно обсудить и автоматический перевод накоплений из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в ПДС – об этом говорил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время дискуссии в «Т-дворе». «Об этом надо дискутировать, чтобы посмотреть, как нам убедить тех, кто еще не перешел в ПДС из НПФ», – сказал он, отметив, что пока такого законопроекта нет.
Что такое ПДС
Принудительный перевод через механизм «по умолчанию» возможен, если граждане не заявили, что этого не хотят, поддержал идею Аксакова председатель набсовета Московской биржи Сергей Швецов. По его оценкам, только 6% из них могут прийти и отказаться, остальные – будут не против. «И ровно наоборот: если они должны прийти, вот 6% придут, а все остальные не придут. Так человек устроен, так устроена его психология: когда он не до конца понимает продукт, ему легче, чтобы за него кто-то принял решение, чем принимать осознанное решение самому», – сказал он. Минфин готов рассмотреть такой вариант, главное, чтобы он был полезен для россиян, писали «РБК инвестиции» со ссылкой на Чебескова.
Сбербанк предлагает создание единой цифровой инфраструктуры для ПДС, которая объединила бы ключевых участников рынка, государственные сервисы и цифровые решения – это повысило бы доступность программы, рассказал в кулуарах ПМЭФ руководитель блока «Управление благосостоянием» Руслан Вестерoвский. Например, авторизация могла бы быть реализована через «Госуслуги», данные – от операторов ПДС и СФР, объяснил он «Ведомостям». Это может быть отдельный модуль на «Госуслугах» или внешняя витрина, которая интегрируется по единым стандартам, добавил Вестерoвский.
Текущая процедура перевода, как признают в «Сбере», остается сложной и устаревшей. Сегодня, чтобы перевести пенсионные накопления из ВЭБа, человеку нужно лично прийти в отделение Социального фонда, написать заявление от руки, объясняет Вестерoвский. Упрощение перевода – это задача всего рынка: Минцифры, Банка России, Социального фонда, ИТ-сообщества и всех операторов ПДС, уверен он.
Привлекательность ПДС среди населения должна повыситься за счет планируемой налоговой льготы для работодателей, которые софинансируют взносы работников в программу, дополнил Аксаков: компании смогут уменьшить налоговую базу на сумму своих отчислений. Вдобавок 11 июня в первом чтении в Госдуме был принят законопроект, направленный на совершенствование налоговых инструментов у участников ПДС.
Еще важно менять восприятие людей, потому что пока они считают, что ПДС – это разовая инвестиция, отметил в ходе дискуссии в «Т-дворе» заместитель предправления Альфа-банка Иван Пятков. ПДС – это сложная продажа и сложный продукт, отмечает он: очередь за ним пока не стоит.
5 млн штук
Также необходимо развивать финансовую грамотность и рациональное отношение к своему будущему, уверен президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Для этого нужно объяснять трудовому населению, что финансовое будущее – это не только задача государства, но и его задача, считает он. Беляков также поддерживает автоперевод пенсионных накоплений в ПДС, рассказал он «Ведомостям».
На конец 2024 г. только 4% граждан участвовали в программах негосударственного пенсионного обеспечения по отношению к занятому населению, следует из оценки НАПФ на основании данных Росстата о количестве работающего населения России и отчетов НПФ о клиентской базе.
Культура доверия
Но самое важное – это формирование доверия у пользователей ПДС, уверен Пятков. НПФы размещают деньги людей, которые, по сути, доверяют фондам свое будущее, считает он. Это очень ответственный выбор, продолжает Пятков: гораздо более ответственный, чем разместить вклад на три месяца или даже на один год.
Длинные отношения предполагают долгосрочные правила игры, уверен Пятков: без доверия государству их не будет. ПДС нужны доверие, доступность и понятность, соглашается Швецов. Если индустрия будет демонстрировать доходность выше ожиданий или в соответствии с ей же созданными ожиданиями, все будет хорошо, заключает Швецов.
Среди причин, которые могли привести к проблемам с доверием, он назвал обесценивание средств граждан в 90-е на сберкнижках, сворачивание программы накопительной пенсии в 2014 г., которая с этого момента остается замороженной. В конце 2022 г. заморозку продлили до конца 2025 г. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
Индустрия НПФ более закрыта, фонды – консервативны, и в продукте остается много сложностей, отметил Чебесков в рамках сессии ПМЭФ. Работу фондов нужно делать более рыночной и открытой, и это требования как граждан, так и рынка, считает замминистра.
Доверие к ПДС постепенно и стабильно растет, рассказал Вестеровский «Ведомостям». Основные причины сомнений – долгий горизонт, отсутствие привычки сберегать, нехватка информации, объяснил он. Это факторы, с которыми рынок должен работать, уверен Вестеровский. Каждый понятный шаг – будь то онлайн-оформление, единый цифровой шлюз, участие работодателей – работает на повышение доверия, говорит он: люди хотят не абстрактных обещаний, а прозрачности, простоты и уверенности, что их деньги защищены.