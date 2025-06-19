Как власти и бизнес хотят заинтересовать граждан пенсионными накоплениями

Принудительный перевод через механизм «по умолчанию» возможен, если граждане не заявили, что этого не хотят, поддержал идею Аксакова председатель набсовета Московской биржи Сергей Швецов. По его оценкам, только 6% из них могут прийти и отказаться, остальные – будут не против. «И ровно наоборот: если они должны прийти, вот 6% придут, а все остальные не придут. Так человек устроен, так устроена его психология: когда он не до конца понимает продукт, ему легче, чтобы за него кто-то принял решение, чем принимать осознанное решение самому», – сказал он. Минфин готов рассмотреть такой вариант, главное, чтобы он был полезен для россиян, писали «РБК инвестиции» со ссылкой на Чебескова.