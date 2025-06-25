Гознак и BFS импортозаместят «нижнюю часть» банкомата

Модуль рециркуляции находится в нижней части банкомата и отвечает за работу с банкнотами. «Это самая сложная часть современного банкомата, для которого требуется как соответствующее ПО, так и очень специфическая аппаратная начинка», – объяснил гендиректор Гознака. Верхняя часть – это компьютер и система связи, которые обеспечивают работу с банковской картой. Большая часть ее элементов уже замещена, рассказал Трачук.