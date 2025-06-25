Гознак и BFS импортозаместят «нижнюю часть» банкомата

Гознак и BFS импортозаместят «нижнюю часть» банкоматаПартнеры создают модуль рециркуляции, который сейчас поставляется иностранными вендорами
Гознак и российский производитель банкоматов «Банковские и финансовые системы» (BFS) в ближайшие два года планируют создать отечественный модуль рециркуляции. Эта часть банкомата отвечает за прием, проверку, сортировку, раскладку, хранение и выдачу банкнот. На сегодняшний день такого отечественного решения не существует. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.
Модуль рециркуляции находится в нижней части банкомата и отвечает за работу с банкнотами. «Это самая сложная часть современного банкомата, для которого требуется как соответствующее ПО, так и очень специфическая аппаратная начинка», – объяснил гендиректор Гознака. Верхняя часть – это компьютер и система связи, которые обеспечивают работу с банковской картой. Большая часть ее элементов уже замещена, рассказал Трачук.