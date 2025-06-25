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Гознак и BFS импортозаместят «нижнюю часть» банкомата

Партнеры создают модуль рециркуляции, который сейчас поставляется иностранными вендорами
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

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Гознак и российский производитель банкоматов «Банковские и финансовые системы» (BFS) в ближайшие два года планируют создать отечественный модуль рециркуляции. Эта часть банкомата отвечает за прием, проверку, сортировку, раскладку, хранение и выдачу банкнот. На сегодняшний день такого отечественного решения не существует. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

Модуль рециркуляции находится в нижней части банкомата и отвечает за работу с банкнотами. «Это самая сложная часть современного банкомата, для которого требуется как соответствующее ПО, так и очень специфическая аппаратная начинка», – объяснил гендиректор Гознака. Верхняя часть – это компьютер и система связи, которые обеспечивают работу с банковской картой. Большая часть ее элементов уже замещена, рассказал Трачук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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