Банкиры дали первые отзывы на реформу оценки их экономической устойчивости

Первые зампреды правлений Сбербанка, ВТБ и Совкомбанка – Александр Ведяхин, Дмитрий Пьянов и Сергей Хотимский – на Финансовом конгрессе поделились с зампредом ЦБ Ольгой Поляковой мнениями о грядущей реформе. Банк России планирует изменить методику оценки экономической устойчивости банков и отнесения их к группам риска. И хотя в целом сектор поддерживает инициативу регулятора, но просит его обсуждать с поднадзорными свои решения и давать хотя бы «иллюзию апелляции».