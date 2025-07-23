Банки предлагают клиентам кредитки без льготного периода

Получить универсальную кредитную карту «Платинум» «на особых условиях» корреспонденту «Ведомостей» предложили в службе поддержки Т-банка. Среди указанных особенностей – бесплатное обслуживание карты, отсутствие льготного периода на покупки и переводы (проценты начисляются сразу с момента проведения операции). При этом есть беспроцентный период в 120 дней за погашение картой других кредитов. В поддержке банка отсутствие льготного периода прокомментировали так: «Магазины предлагают хорошие скидки, а мы вам готовы дать деньги на покупку. К примеру, сделали покупку на 10 000 руб. и вернули через месяц, переплатите всего 290 руб., при этом все равно останетесь в плюсе за счет скидок от магазина». По подсчетам «Ведомостей», ставка по карте из предложения Т-банка составляет 34,8% годовых.