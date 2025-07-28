Факторинговые компании попросили Мишустина о справедливом налогообложении

Факторинговые компании попросили Мишустина о справедливом налогообложенииОни вынуждены платить НДС с положительной курсовой разницы, а поставщики – нет
Ассоциация факторинговых компаний (АФК) попросила власти устранить несправедливое налогообложение бумажной прибыли от операций по международному факторингу. «Ведомости» ознакомились с письмами АФК за подписью исполнительного директора Дмитрия Шевченко председателю правительства Михаилу Мишустину и замминистра промышленности и торговли Роману Чекушову. Шевченко подтвердил «Ведомостям» их подлинность.
В порядке расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (НДС) при операциях по международному факторингу существует неопределенность, которая приводит к существенному снижению предложения факторинговых услуг для участников внешнеэкономической деятельности, пишет Шевченко.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам