Решение Лондонского арбитража повлияло на планы ВТБ по интеграции БМ-банка

Что такое БМ-банк

Это бывший «Банк Москвы», который мэрия столицы создала в середине 1990-х гг. для обслуживания своих финансовых потребностей. ВТБ в начале 2011 г. купил 46,48% банка вместе с блокпакетом акционера опорного банка московского правительства – Столичной страховой группы — за 103 млрд руб. После этого в кредитной организации обнаружились проблемные активы на 366 млрд руб. В тот же год ВТБ согласился стать санатором банкам при участии Агентства страхования вкладов – банк получил на финансовое оздоровление порядка 300 млрд руб., а уже концу 2011 г. консолидировал 80,52% акций банка. До 100% ВТБ довел долю в начале 2016 г. – после этого столичный банк переименовали в БМ-банк. Формально санация должна завершиться в октябре 2026 г. В 2021–2022 гг. к БМ-банку были присоединены Запсибкомбанк, банк «Возрождение» и УК «Динамо».