Решение Лондонского арбитража повлияло на планы ВТБ по интеграции БМ-банка

Решение Лондонского арбитража повлияло на планы ВТБ по интеграции БМ-банкаДавние кредиторы «ФК Открытие», уже ставшего частью БМ-банка, оспорили в суде списание субордов
В план ВТБ присоединить БМ-банк вмешалось решение Лондонского третейского суда (LCIA) по давнему спору «ФК Открытие» с держателями его списанных субординированных облигаций – банк кредиторам проиграл и теперь им должен. Об этом рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. «ФК Открытие» с января 2025 г. больше не существует, он стал частью БМ-банка, который и стал правопреемником по спору в Лондоне.
БМ-банк – финальная точка в череде присоединений дочерних банков ВТБ. Вместе с полупустым «ФК Открытие» к БМ-банку присоединили Саровбизнесбанк, а затем к середине 2026 г. уже вся эта структура должна стать частью ВТБ.
Но проигрыш в лондонском арбитраже вынуждает ВТБ разрабатывать модифицированную дорожную карту по судьбе БМ-банка, говорит Пьянов. Интеграция через присоединение осенью 2026 г., как планировалось изначально, «в такой неизменной форме» уже не состоится, отметил он.
Что такое БМ-банк
Причина в том, что по сути сейчас у БМ-банка нет никакой зарубежной инфраструктуры, куда могли бы прийти победившие в лондонском суде держатели субордов, сказал Пьянов. Инфраструктура в Лондоне есть у ВТБ – дочерняя компания VTB Capital Plc. Правда, в 2022 г. после введения санкций она попала под внешнее управление. Но сейчас ВТБ должен обезопасить себя от «заражения» этим судебным иском, отметил топ-менеджер.
«Поскольку события по проигранному суду недавние, мы сейчас анализируем с юристами и с международными консультантами все последствия этого решения. Возможно, корректировка будет не в сроке», – сказал Пьянов, отвечая на вопрос, может ли это значить перенос сроков присоединения БМ-банка к ВТБ. Пьянов не смог однозначно сказать, будет ли БМ-банк вообще присоединен к ВТБ, – необходимо дождаться результатов анализа последствий иска.
«ФК Открытие» выпустил субординированный заем на $500 млн еще в 2012 г., но в 2017 г. оказался на грани краха – его забрал на санацию Банк России. План финансового оздоровления предусматривал списание всех субординированных займов. Но это не устроило часть держателей субордов, и они пошли в 2021 г. в Лондонский арбитраж оспаривать решение Банка России. С тех пор публично информация о ходе дела не раскрывалась, как и сумма требований.
В момент подачи держателями ходатайства об арбитраже в «ФК Открытие» оценивали риски пои иску маловероятными – банк отрицал обоснованность требований, говорилось в его отчетности по МСФО.
Это уже не первый случай, когда держатели списанных из-за санации субордов выигрывают в LCIA. Первый прецедент создал сам ВТБ – его «дочка» VTB Austria еще в 2017 г. отсудила более $5,8 млн у банка «Уралсиб», чьи суборды тоже оказались списанными из-за санации в 2015 г. После этого у того же «Уралсиба» спор в LCIA на $8,6 млн выиграли другие держатели – структуры Royal Bank of Scotland и группы Societe Generale, писали «Ведомости».
Присоединение во время январских праздников банка «ФК Открытие» к БМ-банку, а не напрямую к ВТБ связано с долгим процессом принятия законопроекта, по которому банк, владеющий 100% дочерней организации, может присоединить ее, не выставляя оферту миноритарным акционерам, говорил в марте 2025 г. Пьянов.
Все розничные кредиты и депозиты, которые можно было передать из «ФК Открытие» напрямую в ВТБ, перешли на его баланс. В БМ-банке остались депозиты «молчунов», с которыми не удалось связаться и подписать необходимые документы для перевода их вкладов в ВТБ, а также кредиты, оформленные нестандартным образом, которые не удалось объединить в пулы. Среди таких, например, оказалась ипотека в нестандартных валютах, отдельные кредиты, которые остались еще от Номос-банка, Бинбанка и «Петрокоммерц» (были присоединены к «Открытию». – «Ведомости»), пояснял топ-менеджер.
Присоединение крымского РНКБ и Почта банка проходит напрямую – решение по ним принималось, когда соответствующий закон уже был принят. Юридическое присоединение РНКБ завершилось в июне 2025 г. Окончательная интеграция «Почта банка» ожидается в мае 2026 г.