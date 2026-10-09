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Главная / Финансы /

ЦБ определил правила антиотмывочного контроля для криптодепозитариев

Они будут обязаны отклонять переводы крипты без сведений об участниках операции
Екатерина Литова
Ведомости
Ведомости

Банк России определил, как новые участники рынка криптовалют – цифровые депозитарии – должны строить антиотмывочный контроль. Проект положения о правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности (ПОД/ФТ/ЭД) ЦБ опубликовал для обсуждения.

Документ содержит особенности исполнения требований как действующими субъектами (брокерами, доверительными управляющими, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ЦФА), так и новыми – цифровыми депозитариями и криптообменниками, указано в пояснительной записке. Но в самом проекте принцип работы криптообменников в рамках ПОД/ФТ/ЭД не расписан.

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