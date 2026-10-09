ЦБ определил правила антиотмывочного контроля для криптодепозитариев

Документ содержит особенности исполнения требований как действующими субъектами (брокерами, доверительными управляющими, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ЦФА), так и новыми – цифровыми депозитариями и криптообменниками, указано в пояснительной записке. Но в самом проекте принцип работы криптообменников в рамках ПОД/ФТ/ЭД не расписан.