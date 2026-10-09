ЦБ определил правила антиотмывочного контроля для криптодепозитариев

ЦБ определил правила антиотмывочного контроля для криптодепозитариевОни будут обязаны отклонять переводы крипты без сведений об участниках операции
Банк России определил, как новые участники рынка криптовалют – цифровые депозитарии – должны строить антиотмывочный контроль. Проект положения о правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности (ПОД/ФТ/ЭД) ЦБ опубликовал для обсуждения.
Документ содержит особенности исполнения требований как действующими субъектами (брокерами, доверительными управляющими, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ЦФА), так и новыми – цифровыми депозитариями и криптообменниками, указано в пояснительной записке. Но в самом проекте принцип работы криптообменников в рамках ПОД/ФТ/ЭД не расписан.