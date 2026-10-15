МГКЛ нашла инвестора для финансирования покупки банка

Крупная инвестиционная компания обсуждает с топ-менеджментом группы МГКЛ («Мосгорломбард») вхождение в капитал и финансирование покупки банка и других проектов. Объем прямых инвестиций составит около 7–10 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с условиями сделки со стороны ­МГКЛ. Факт переговоров подтвердил также собеседник, близкий к инвестору, попросив не раскрывать название компании. Представитель МГКЛ от комментариев отказался.