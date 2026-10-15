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МГКЛ нашла инвестора для финансирования покупки банка

Прямые вложения составят приблизительно 7–10 млрд рублей
Наталья Заруцкая
Основные риски для инвестора в сделке – репутационные из-за скандалов вокруг МГКЛ
Основные риски для инвестора в сделке – репутационные из-за скандалов вокруг МГКЛ / Максим Стулов / Ведомости

Крупная инвестиционная компания обсуждает с топ-менеджментом группы МГКЛ («Мосгорломбард») вхождение в капитал и финансирование покупки банка и других проектов. Объем прямых инвестиций составит около 7–10 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, знакомый с условиями сделки со стороны ­МГКЛ. Факт переговоров подтвердил также собеседник, близкий к инвестору, попросив не раскрывать название компании. Представитель МГКЛ от комментариев отказался.

Сделка может быть закрыта в IV квартале 2026 – I квартале 2027 г., но условия еще обсуждаются, а параметры могут быть скорректированы, рассказал собеседник, близкий к группе. Собеседники не раскрыли, какая доля может достаться инвестору.

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