На Украине разблокировали все отделения «дочки» Сбербанка

Все отделения украинской «дочки» Сбербанка России разблокированы, сообщили в кредитной организации.

«В настоящее время разблокированы все отделения банка. Два из них, в Киеве и Запорожье, сейчас готовятся к возобновлению обслуживания клиентов и завтра откроются в штатном режиме. Отделение банка в Днепре уже работает», - отметили в пресс-службе.

Другие отделения Сбербанка на Украине работают в штатном режиме. «С 28 марта отменяются все ранее установленные суточные лимиты на проведение операций с использованием корпоративных карт, а именно на операции по снятию наличных средств с карточных счетов, на любые безналичные операции с карточных счетов», - уточнили в банке.

Ранее Сбербанк объявил о продаже 100% акций украинской «дочки» консорциуму инвесторов.