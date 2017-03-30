НПФ обсудили проблему роста выплат умершим пенсионерам

Профильный комитет Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) обсудил недавно проблему переплат пенсий, которые продолжают поступать на счета умершим клиентам негосударственных пенсионных фондов, специализирующихся на негосударственном пенсионном обеспечении. Как объясняет «Коммерсантъ», проблема возникает, потому что госорганы не обязаны информировать НПФ о смерти получателя пенсии, а родственники это делать не спешат.

Пенсионный фонд России (ПФР) не информирует негосударственные пенсионные фонды, работающие с НПО, о смерти клиентов, рассказал председатель комитета НАПФ по НПО Иван Волков. По его словам, фонды пытаются получить такие данные самостоятельно или узнают от родственников. Получать такие данные от загсов фонды не могут, у них нет на это правовых оснований и нет единой электронной базы загсов.

Как часто НПФ приходится продолжать платить пенсии умершим, фонды не раскрывают. По словам Волкова, в среднем по системе такие переплаты составляют не более 0,5% от общего объема выплат клиентам НПО. В год это может составлять 7000–8000 случаев, пишет газета. «Даже если по факту эти выплаты получат родственники клиента, в случае переплаты фонд должен компенсировать потери за свой счет, работа по взысканию в указанном случае практически бесперспективна», – сказал Волков. По словам руководителя НПФ из топ-15, хотя фонды резервируют на выплаты клиентам с запасом в четыре-пять платежей, перспективы компенсировать многомиллионные расходы на переплату умершим клиентам на фоне все возрастающих постоянных расходов критичны даже для крупных участников рынка.

В НПФ «Лукойл-гарант» негосударственные пенсии получают 73 000 человек, информация о смерти клиентов доходит до фонда в пределах одного года только в 30% случаев, сказал гендиректор этого НПФ Денис Рудоманенко. Размер пенсии по НПО у большинства участников находится в пределах 5000–15 000 руб. в месяц, пишет газета. «В среднем переплата составляет два-четыре платежа, кроме отдельных вопиющих фактов, когда родственники скрывают факт смерти получателя пенсии. Мы также фиксируем случаи посещения личных кабинетов клиентов уже после их смерти», – рассказал источник издания еще в одном крупном фонде.

В ПФР заявили, что к выплатам НПФ по добровольному пенсионному страхованию фонд отношения не имеют. Получить комментарий управления загс Москвы «Коммерсанту» не удалось.

«ПФР отношения не имеет», – подчеркнули в пресс-службе ПФР. В управлении загс Москвы на запрос «Ъ» вчера не ответили.