Brent торгуется на уровне $52,82 за баррель

К 9.16 мск пятницы июньские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $52,82 за баррель, майские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $50,08 за баррель. В четверг Brent подорожала на $0,59 (1,12%), до $53,13 к закрытию торгов, WTI подорожала на $0,84 (1,7%), до $50,35 за баррель, напоминает «Интерфакс». Котировки WTI оказались выше $50 за баррель на закрытие сессии впервые более чем за три недели, отмечает MarketWatch.

Положительными факторами для рынка остаются данные о менее значительном росте запасов нефти в США на прошлой неделе, а также усиление активности НПЗ, что позволяет ожидать увеличения спроса. Также участники рынка ждут, что страны-члены ОПЕК и другие крупные мировые производители продлят действие соглашения об ограничении на добычу нефти еще на полгода.

По данным FactSet, с начала года Brent и WTI подешевели примерно на 6%. «Рост добычи нефти в США останется ключевым фактором давления на нефтяные котировки в течение следующего года», - полагает сырьевой аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.