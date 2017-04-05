Предправления ВТБ Костин будет переназначен на очередной срок – Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Андрей Костин будет переназначен на должность председатель правления ВТБ на следующий срок. «Андрей Леонидович, хочу известить вас о том, что я подписал правительственную директиву по переназначению вас на должность руководителя банка ВТБ на следующий срок в соответствии с уставом банка», – сказал председатель правительства на встрече с Костиным.

Костин рассказал, что согласно планам банка прибыль в 2019 г. в четыре раза превысит показатель за минувший год (рост с 50 млрд до 200 млрд руб.).

Согласно уставу ВТБ предправления назначается по решению набсовета на срок до пяти лет. Государство владеет 60,9% голосующих акций банка и, как основной владелец, формирует набсовет ВТБ. Костин возглавляет ВТБ с июня 2002 г.