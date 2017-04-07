Коксующийся уголь подорожал за неделю на 86% из-за тропического циклона «Дебби»

Спотовая цена коксующегося угля на торгах в пятницу выросла на 34% и составила $283,1 за тонну - это максимальное значение с 9 декабря. Причина подорожания - сокращение поставок угля по австралийскому маршруту на 90% из-за тропического циклона «Дебби». Всего за прошедшую неделю стоимость коксующегося угля увеличилась на 86%, передает Bloomberg.

Австралийские компании, такие как BHP Billiton и Peabody Energy, объявили о проблемах на австралийских рудниках после циклона. Порты Австралии работают в штатном режиме, однако производители не успевают поставлять уголь экспортным терминалам. «Покупатели рыщут по всему миру в поисках поставок, гоняются за российским и китайским углем», - заявил экономист Australia & New Zealand Banking.

Morgan Stanley и AME Group считают, что цена на уголь во II квартале 2017 г. будет держаться на уровне $180 за тонну, при этом австралийские власти ожидают среднегодовую цену в 2017 г. на уровне $194 за тонну. Последний раз коксующийся уголь рекордно дорожал в 2011 г. Тогда его стоимость достигала $330 за тонну. Причина заключалась в катастрофических последствиях после наводнений в Австралии.