Стоимость нефти марки Brent приблизилась к $56 за баррель

Стоимость нефти марки Brent приблизилась к $56 за баррель. Ранее стало известно, что Ливия остановила добычу нефти на крупнейшем месторождении страны аш-Шарара.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже на 16.00 мск в понедельник увеличилась на 1,18% и составляла $55,88 за баррель.

Цена майского фьючерса на нефть марки WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи росла на 1,05% и составляла $52,79 за баррель.