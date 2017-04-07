Новак не связывает рост цен на нефть с авиаударами США

Глава Минэнерго России Александр Новак считает, что сегодня основным фактором роста цен на нефть стали не удары США по Сирии, а ситуация на рынке. «Я думаю, это (авиаудары США) требует дополнительного изучения, изучения состояния рынка. Цены на нефть в последние несколько дней повышались, но фактором были запасы нефти, которые вторую неделю подряд снижаются», — приводит RNS его слова.

На фоне новостей о ракетных ударах США по авиабазе в Сирии резко выросли цены на нефть, рубль резко упал к доллару и евро, рынок акций также стремительно пошел вниз.