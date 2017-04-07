Золото подорожало до максимума за 5 месяцев из-за геополитической напряженности

Золото подорожало до максимума с начала ноября, передает «Интерфакс».

Эксперты считают, что авиаудар США, который был якобы реакцией на применение в Сирии химического оружия, может вызвать рост напряженности в отношениях США и России. российские власти рассматривают авиаудар как акт агрессии. Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в июне на бирже в Нью-Йорке подорожали на 1%, до $1265,5 за унцию. Ранее они достигали $1273,3 за унцию, рекордной отметки с 10 ноября.

«Едва ли США нанесут новые удары, но случившееся создаст дополнительную напряженность в отношениях России и США и дестабилизирует обстановку в регионе», - заявил трейдер Kitco Питер Хаг.