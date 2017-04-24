Курс доллара упал к уровню июля 2015 года

Курс доллара на торгах Московской биржи в понедельник после полудня упал ниже отметки 55,8 руб., обновив минимум с 3 июля 2015 г. Рубль укреплялся в условиях роста цен на нефть и оживления спроса инвесторов на рисковые активы после первого тура президентских выборов во Франции.

Курс доллара США к 12.34 мск составил 55,795 руб. (-66 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом вырос до 60,6775 руб./евро (+10,75 коп.).

Цены на нефть растут в понедельник на новых сигналах о возможности продления государствами ОПЕК соглашения о сокращении добычи. Поддержку нефтяному рынку также оказывают результаты первого тура президентских выборов во Франции, способствовавшие росту спроса на рискованные активы.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12.40 мск поднялась на 0,98% до $52,47 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,97% до $50,1 за баррель.

Технический комитет ОПЕК, занимающийся отслеживанием выполнения условий соглашения о сокращении добычи государствами организации, поддерживает продление срока действия соглашения на шесть месяцев, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По оценкам комитета, страны ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в соглашении, в марте выполнили его условия на 98%.