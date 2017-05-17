ЦБ выявил нарушения у крупнейших страховщиков по продаже электронных ОСАГО

Центробанк России выявил нарушения у крупнейших страховых компаний, осуществляющих продажу электронных полисов ОСАГО. С таким заявлением выступил зампредседателя регулятора Владимир Чистюхин.

ЦБ проверил продажи электронных полисов ОСАГО у двенадцати крупнейших страховых компаний. «У каждой компании были выявлены нарушения. Каждой из них ЦБ направил предписание об устранении данных нарушений. По истечении срока предписания ЦБ проверит, насколько ситуация исправлена», - пояснил Чистюхин.

Купить электронный полис ОСАГО очень проблематично, как показала проверка. «Очень много технологических нарушений, которые фактически ведут к тому, что легко купить электронный полис ОСАГО на сайте компании нельзя. Например, страховщики требуют оплату только определенными платежными способами. Или же система отсекает новых клиентов для компании, то есть тех, кого нет в базе. Также есть отсечка и по возрасту. Я думаю, что причина - в специальной настройке серверов страховщиков», - добавил он.