Курс евро превысил 64 рубля впервые с 5 мая

Курс евро на торгах Московской биржи достиг отметки 64,04 руб. впервые с 5 мая 2017 г., прибавив на 10.28 мск 36 коп. по отношению к закрытию предыдущих торгов. На открытии торгов курс евро 18 мая составлял 63,85 руб.

Курс доллара по состоянию на 10.40 мск вырос на 40 коп. до 57,48 руб.

Рубль теряет позиции вслед за снижением цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,2% и составила $52,09 за баррель.