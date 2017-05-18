Рекомендации по акциям: инвестбанки улучшили оценки по бумагам интернет-компаний, «Аэрофлота», QIWI

Citi провел переоценку компаний медиасектора:

- повысил прогнозную стоимость акций «Яндекса» с 1450 до 1700 руб., рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR Mail.ru Group с 1600 до 1800 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

HSBC повысил прогнозную стоимость акций «Аэрофлота» со 180 до 200 руб., рекомендация «держать» не изменилась.

«Ренессанс капитал» повысил прогнозную стоимость акций QIWI с $14,9 до $15,9, рекомендация «держать» не изменилась.