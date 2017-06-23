Brent торгуется на уровне $45,46 за баррель

К 8.58 мск пятницы августовские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $45,46 за баррель, августовские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у $42,95 за баррель. За предыдущую сессию Brent дорожала на $0,40 (0,9%) до $45,22 за баррель, WTI - на $0,21 (0,5%) до $42,74 за баррель, напоминает «Интерфакс». Котировки снижались на информации о сокращении товарных запасов нефти в США вторую неделю подряд.

По оценкам ING Commodities, тропический шторм «Синди», вызвавший частичную приостановку нефтедобычи в Мексиканском заливе, приведет к дальнейшему сокращению товарных запасов нефти на следующей неделе. Цены могут продолжить снижение, а в случае ралли инвесторы будут продавать нефть по ряду причин, включая рост добычи и числа буровых в эксплуатации в США, слабый спрос на бензин и восстановление производства нефти в Ливии и Нигерии, считает Тарик Заир из Tyche Capital Advisors. Некоторые аналитики полагают, что слабость рынка нефти носит временный характер, поскольку ее потребление растет опережающими темпами в сравнении с производством.

Тем не менее, многие эксперты советуют играть на понижение на нефтяном рынке. Партнер Again Capital Джон Килдафф отмечает, что сейчас даже ухудшение отношений между странами Ближнего Востока и рост напряженности в регионе рассматриваются рынком как сигнал к снижению цен, поскольку усиливают вероятность срыва соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи.