Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд

Министерство финансов Белоруссии подтверждает размещение двух траншей евробондов на общую сумму $1,4 млрд, сообщила пресс-секретарь министерства Ирина Комар.

«Минфин Белоруссии подтверждает размещение евробондов двумя траншами на $800 млн и $600 млн. На общую сумму $1,4 млрд», - сказала Комар. Она также подтвердила доходность, о которой ранее сообщали банковские источники.

Ранее сообщалось, что республика установила доходность пятилетнего транша в размере 7,125%, десятилетнего — в размере 7,625%. Совокупный спрос на бумаги превысил $3,1 млрд, большая часть пришлась на пятилетние евробонды. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность 7-7,5% и 7,75-8% соответственно, но в ходе сбора заявок сужал ориентиры до около 7,25% и 7,75%.

Республика с 19 июня провела в США и Европе road show еврооблигаций в долларах. Организаторами выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG и «Банк развития Белоруссии».

Белоруссия не размещала евробонды более 6 лет. Последний раз на внешний рынок страна выходила в январе 2011 г., разместив семилетние евробонды на $800 млн под 8,95%. Это единственный выпуск евробондов Белоруссии, находящийся в обращении. Летом 2015 г. Белоруссия выплатила последний купон и погасила дебютный выпуск еврооблигаций на $1 млрд, размещенный в 2010 г.