Fitch поместило на пересмотр с «негативным» прогнозом рейтинги «Системы» и МТС

Международное рейтинговое агентство Fitch поместило в список Rating Watch «негативный» рейтинги АФК «Система» и МТС вслед за решением суда об аресте ряда активов «Системы», в том числе принадлежащую ей 31,76%-ную долю в МТС, в рамках разбирательства по иску «Роснефти».

На пересмотр помещены долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте «Системы» BB-, а также долгосрочные РДЭ МТС в иностранной и национальной валюте BB+ и краткосрочные РДЭ МТС - B.