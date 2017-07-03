Цены на золото упали до минимума с середины мая на фоне восстановления доллара

Цены на золото упали до минимума с 14 мая из-за повышения курса доллара и снижения спроса на надежные активы. Котировки контрактов с поставкой в августе на бирже в Нью-Йорке снизились на 1,4% в понедельник до $1224,7 за унцию.

Серебро с поставкой в сентябре подешевело в ходе торгов на 1,3% до $16,415 за унцию. Стоимость платины снизились на 0,9% до $917,8 за унцию, а палладий, в свою очередь, подорожал на 0,3% до $839,2 за унцию.