Рекомендации по акциям: инвестбанки скорректировали прогнозы по бумагам технологических компаний и ритейлеров

JPMorgan провел переоценку телекоммуникационных компаний:

- повысил рекомендацию по ADR VEON с «продавать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с $4 до $4,5;

- повысил рекомендацию по ADR МТС с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость $10,5 не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Ростелекома» с 80 руб. до 72 руб., рекомендация «продавать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Мегафона» с $13,5 до $12,5, рекомендация «покупать» не изменилась.

Citi понизил рекомендацию по акциям QIWI с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась с 1280 руб. до 1400 руб.

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций «Яндекса» с $22,4 до $31,9, рекомендация «держать» не изменилась.

Альфа-банк провел переоценку российских ритейлеров:

- повысил прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group с $43,6 до $45, рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $37 до $36,2, рекомендация «держать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Ленты» с $8 до $7,8, рекомендация «покупать» не изменилась.