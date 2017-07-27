Великобритания откажется от Libor через четыре года

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании объявило о том, что расчет Лондонской межбанковской ставки предложения (Libor) прекратится уже через четыре года - в конце 2021 г.

По словам руководителя FCA Эндрю Бэйли, эта ставка не может больше существовать в таком виде из-за непрозрачного механизма ее образования. Кроме того, в последние годы снизился объем межбанковского кредитования.

Альтернатива ставке пока не выбрана. Теоретически ею может стать ставка Sterling Overnight Index Average (SONIA), рассчитываемая с использованием данных о ставках банковских кредитов overnight в фунтах стерлингов. «Тем не менее, установив срок отсечки Libor, мы дали им горизонт планирования и повод для взаимодействия с максимально возможным количеством клиентов и партнеров, использующих эту ставку», - заявил Бэйли (цитата по Reuters).

Cтавки Libor лежат в основе финансовых контрактов более чем на $350 трлн, однако доверие к ним было подорвано из-за ряда скандалов, связанных с махинациями в процессе установления этих ставок. Расследование таких случаев было проведено сразу в нескольких странах, и замешанные в манипуляциях банки выплатили штрафы на общую сумму около $9 млрд.

Размер ставки Libor определяется ежедневно на основе данных о стоимости межбанковского заимствования в пяти валютах на семь разных сроков, получаемых от 20 крупнейших банков. Расчетом ставки занимается биржевой оператор Intercontinental Exchange.