Рекомендации по акциям: Morgan Stanley и Goldman Sachs пересмотрели взгляды на компании потребительского сектора

Morgan Stanley провел переоценку компаний потребительского рынка:

- понизил рекомендацию по GDR «Магнита» с «держать» до «продавать», прогнозная стоимость понизилась с $36 до $34;

- повысил прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group с $40 до $44, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Детского мира» со 100 руб. до 109 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

Goldman Sachs провел переоценку ритейлеров:

- понизил прогнозную стоимость акций «Дикси» с 290 руб. до 280 руб., рекомендация «держать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость GDR O’Key Group с $2,5 до $2,4, рекомендация «держать» не изменилась.

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость GDR «Новатэка» со $131 до $124, рекомендация «держать» не изменилась.

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость акций «Яндекса» с $37,3 до $37,2, рекомендация «покупать» не изменилась.

«Сбербанк CIB» понизил прогнозную стоимость акций банка «Санкт-Петербург» с 79 руб. до 73 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

Raiffeisenbank начал анализ акций Московской биржи с прогнозной стоимостью 140 руб. и рекомендацией «покупать».

JPMorgan провел переоценку компаний нефтегазового сектора:

- понизил прогнозную стоимость GDR «Газпрома» с $6,3 до $5,1, рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Лукойла» с $73 до $63, рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Новатэка» со $145 до $120, рекомендация «держать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с $7,7 до $6,3, рекомендация «держать» не изменилась.

БКС провел переоценку компаний телекоммуникационного сектора:

- понизил рекомендацию по ADR VEON с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась с $4,6 до $4,4;

- понизил прогнозную стоимость ADR МТС с $12,3 до $11, рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Ростелекома» с 79 руб. до 71 руб., рекомендация «продавать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Мегафона» с $11,7 до $11, рекомендация «держать» не изменилась.