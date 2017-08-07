Вадим Беляев возглавил правление «Открытие холдинга»

Крупнейший акционер и основатель группы «Открытие» Вадим Беляев возглавил правление АО «Открытие холдинг». Соответствующее решение принял совет директоров компании, который досрочно прекратил полномочия правления «Открытие холдинга» и утвердил новый состав, куда вошли прежние члены правления и Беляев, возглавивший правление сроком на три года.

В этой должности он сменил Алексея Карахана, проработавшего на этом посту всего семь месяцев (с января 2017 г.). Беляев будет осуществлять оперативное управление работой группы «Открытие», а также курировать реализацию стратегических проектов в рамках компаний, входящих в группу.

«В последнее время мы видим сокращение доверия к банковской системе. Катализатором этого процесса стало падение «Югры» и активное распространение различных слухов, через sms-рассылки и социальные сети. Считаю, что повышать доверие лучше всего своим личным примером», – сообщал «Ведомостям» Беляев через представителя.