ЦБ: чистый отток капитала из России вырос в 1,5 раза в январе – июле

Чистый отток капитала из России, по оценке Банка России, вырос в 1,5 раза в январе - июле 2017 г. по сравнению с данными за тот же период прошлого года: до $13,1 млрд с $8,8 млрд, говорится в сообщении регулятора.

"Основным источником вывоза капитала выступал банковский сектор, который, сохранив объем погашения внешних обязательств на уровне сопоставимого периода прошлого года, одновременно разместил средства за рубежом. В то же время прочие секторы, в отличие от прошлого года, выступали нетто-импортерами капитала, перейдя от наращивания внешних активов к чистому привлечению средств нерезидентов", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что чистый отток капитала из России в первом полугодии 2017 г. составил $14,7 млрд. Таким образом, в июле, второй месяц подряд, был зафиксирован приток капитала. Приток капитала в июле, исходя из данных ЦБ, мог составить $1,6 млрд. В июне был зафиксирован приток капитала в объеме порядка $7,7 млрд.