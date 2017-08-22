«Коммерсантъ»: ЦБ предписал крупным банкам отчитаться о сделках по хеджированию рисков

Системно значимые банки получили из Центробанка письмо с требованием в «короткие сроки» отчитаться о сделках по хеджированию рисков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Регулятор требует предоставить перечень контрагентов, заключивших с банком такие сделки, при наличии потенциальных рисков их оспаривания. Также ЦБ настаивает на представлении размера открытых лимитов по таким контрагентам, номинальную и текущую справедливую стоимость сделок, а также плановые сроки погашения, цели хеджирования и план мероприятий по минимизации рисков.

Поводом для опроса, как следует из письма, стала тяжба Сбербанка с «Транснефтью» из-за сделки с барьерным отлагательным условием. Оно наступало, если курс рубля преодолевал 45руб./$. Осенью 2014 г. оно было изменено на 50,35 руб./$, а 1 декабря курс вырос до 52,63 руб./$. При истечении срока сделки в сентябре 2015 г. Сбербанк уведомил «Транснефть» о том, что курс составляет 66 руб./$, а компания обязана выплатить банку 66,95 млрд руб.

Госкомпания деньги перевела, но параллельно обратилась в суд для признания недействительной убыточной сделки. Суд первой инстанции поддержал требование «Транснефти», приняв ее довод «о недобросовестности Сбербанка, который продавал сложно структурированный продукт, будучи одновременно консультантом». Апелляция будет рассматриваться 23 августа.

Вице-президент Sberbank CIB Андрей Шеметов считает, что это дело может создать прецедент: в случае победы нефтяников общие убытки Сбербанка от аналогичных исков могут составить 1 трлн руб.