Нефть Brent подорожала до $52,6 за баррель

Цены на нефть движутся разнонаправленно в ходе торгов в понедельник. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent к 8.49 мск выросли на 0,31% до $52,57 за баррель, WTI подешевела на 0,4% до $47,68 за баррель.

В субботу на побережье Мексиканского залива в США обрушился ураган «Харви», самый мощный за последние 12 лет. Частные компании эвакуировали из предосторожности рабочих со 112 добывающих платформ и пяти буровых в Мексиканском заливе в связи с тропическим штормом. Энергетические компании прекратили бурение в южном Техасе, отмечает Reuters, добыча нефти была остановлена примерно на 10% шельфовых мощностей в американской части Мексиканского залива, добыча газа – на 15%.