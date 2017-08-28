Котировки банка «ФК Открытие» открыли торги снижением почти на 2% на больших оборотах

К 10.12 мск понедельника на Московской бирже цена акций банка «ФК Открытие» снижалась на 1,8% к уровню закрытия торгов пятницы и составляла 1291 руб. за штуку, сообщает «Интерфакс». Котировки банка на этот момент обновляли минимумы с января 2016 г. на «громадных оборотах торгов», отметило агентство, объем сделок составил 13,952 млрд руб. К 11.00 мск произошла коррекция, акции банка стоили 1318 руб. за бумагу.

Ранее рекордный объем торгов бумагами «ФК Открытие» был зафиксирован 18 августа – 16,061 млрд руб., при этом цена бумаг тогда падала на 4,2% до 1500 руб. за штуку.

На позапрошлой неделе агентство Moody's поставило на пересмотр с возможностью снижения долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга и депозитов в иностранной и национальной валютах банка «ФК Открытие» (в настоящее время рейтинг находится на уровне Ва3). S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента «Открытия» на уровне В+, но сохранила рейтинг в списке на пересмотр, куда он был помещен с «негативным» прогнозом 21 декабря 2016 г. В начале прошлой недели Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) поставило на пересмотр национальный рейтинг банка «Открытие» с «негативным» прогнозом, напоминает «Интерфакс».

«ФК Открытие» может стать первым банком, который перейдет к фонду консолидации банковского сектора, созданному ЦБ для санации банков, сообщили на прошлой неделе «Ведомости». 28 августа «Коммерсантъ» узнал, что ЦБ предложил председателю правления «ВТБ 24» Михаилу Задорнову возглавить правление «ФК Открытие». По данным источников газеты, Задорнов «призван выступить как антикризисный менеджер, возглавить процесс по восстановлению финансового положения банка».