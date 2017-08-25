ФАС проверит письмо о проверке ФК «Открытие» Центробанком

Пресс-служба банка «Открытие» заявила, что банк устанавливает, кто распространил недостоверную информацию Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит распространение от лица инвесткомпании БКС информации о проверке Центробанком банка «Открытие». Об этом сегодня сообщила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

«Ситуацию нужно подробно анализировать, возможно, нужно запрашивать информацию, потому что если сравнивать ситуацию с "Альфа капиталом" - у нас недобросовестной конкуренцией признается распространение ложной, недостоверной информации, - цитирует Беляеву агентство ТАСС. - Соответственно... мы фиксируем факт распространения информации и анализируем ее на предмет недостоверности. И анализируем, как эта информация используется для того, чтобы делать те или иные выводы».

«Ведомости» выяснили, что ЦБ изучает варианты дальнейшей судьбы ФК «Открытие». Один из них - передача фонду консолидации банковского сектора, созданному Центробанком для санации банков. На этой новости сегодня котировки банка снижались на 10% на открытии торгов, но и после коррекции оказались почти на 6% ниже уровня закрытия четверга.

Информационная война?

Накануне управляющий директор банка «Открытие» Александр Дмитриев разместил в своем Facebook скриншот сообщения, присланного якобы от имени начальника отдела продаж брокерских продуктов «БКС Брокер» Виталия Шульги. В нем под предлогом «полномасштабных проверок ЦБ» в банке ФК «Открытие» предлагалось перевести деньги в другой банк. Дмитриев счел письмо частью информационной атаки на свой банк. «Возможно, кто-то прикрывается именем БКС. Если это так, то, как мне кажется, БКС должен быть заинтересован в том, чтобы установить тех, кто за этим стоит», - отметил Дмитриев.

Об информационной атаке на банк говорил и его основной акционер Вадим Беляев. По его мнению, атака началась после краха «Югры». В июне-июле компании забрали из банка 430 млрд руб., а граждане – 36 млрд. В июле банки забрали из ФК «Открытие» 263 млрд руб.

В четверг пресс-служба ФК «Открытие» заявила, что банк устанавливает, кто распространил недостоверную информацию, и по итогам расследования примет решение об обращении в суд.

Управляющий директор БКС Андрей Алетдинов сегодня сообщил ТАСС, что компания провела внутреннюю проверку и выяснила, что ее сотрудник подобных рассылок не делал. Алетдинов отметил, что распространение такой информации без установления подлинности письма также наносит «имиджевый ущерб, в том числе компании БКС».

ФАС против «Альфа-капитала»

На этой неделе ФАС направила УК «Альфа капитал» предупреждение о прекращении действий с признаками нарушения антимонопольного законодательства. Причина – известное письмо менеджера УК Сергея Гаврилова о якобы проблемах у ФК «Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка.

Сведения об проблемах банков не соответствуют действительности, поскольку не подтверждаются официально, сочла ФАС, распространение сведений способно нанести вред деловой репутации. Кроме того, это способно причинить им убытки на рынках банковских услуг и доверительного управления ценными бумагами, указала служба. «Альфа капитал» пытался получить преимущества при доверительном управлении ценными бумагами, поэтому ФАС пришла к выводу о наличии в действиях УК признаков недобросовестной конкуренции в форме дискредитации, которая запрещена законом.

«Альфа капитал» назвал письмо Гаврилова его личной точкой зрения и отозвал еще 18 августа.