Акции ФК «Открытие» сильно дешевеют из-за возможной передачи банка фонду ЦБ

В начале торгов пятницы котировки банка «ФК Открытие» снижались на 10%, их цена опускалась до 1260 руб. за бумагу, сообщает ТАСС. Затем произошла коррекция, к 11.20 мск акции торговались у отметки 1385 руб. за штуку. На 11.40 их цена составляла 1319 руб. за бумагу, что на 5,79% ниже уровня закрытия четверга.

25 августа «Ведомости» сообщили, что «Открытие» может стать первым банком, который может перейти фонду консолидации банковского сектора, созданному Центробанком для санации. Это один из рассматриваемых регулятором сценариев дальнейшей судьбы банка, рассказали изданию четыре госбанкира, источник, близкий к ЦБ, и два человека, знающих это: один – от сотрудника ЦБ, другой – от «ФК Открытие». Знает это и топ-менеджер крупной финансово-промышленной группы. Два собеседника «Ведомостей» называют вероятность такого сценария очень высокой, но решение еще не принято. Основной акционер «ФК Открытие» Вадим Беляев это опровергает: переговоров о передаче банка фонду консолидации ЦБ нет, заявил он «Ведомостям». Представитель ЦБ не комментирует действующие банки и готов ли фонд начать работу.