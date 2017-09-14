Набиуллина выступила против приравнивания криптовалют к иностранным валютам

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор «категорически против» приравнивания криптовалют к иностранным валютам. «Мы категорически против того, чтобы вводить криптовалюты в регулирование в качестве денежного средства, против приравнивания к иностранным валютам, потому что у иностранных валют есть государства, которые их выпускают, есть экономики, ЦБ, которые за этим стоят. Здесь же этот феномен менее понятен», — сказала она на Международном банковском конгрессе в Сочи.

Ранее с подобным предложением выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он отмечал, что у граждан должно быть право держать и обменивать криптовалюту.

Банк России видит риски введения криптовалют в легальный оборот, так как это может спровоцировать дополнительный интерес у граждан, заявила Набиуллина. Она также отметила сходство криптовалют с финансовыми пирамидами: «Стоимость во многом растет из-за того, что вовлекается в эти схемы все большее и большее количество участников. Конечно, большой вопрос — нужно ли легализовывать. Мы пирамиды с вами не легализовывали».

Председатель совета ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков во время выступления на форуме в Сочи напомнил о создании экспертного совета по финансовым технологиям в Госдуме. Совет вместе с Минфином и ЦБ должен «как можно быстрее загнать этот рынок в правовое пространство», подчеркнул он.