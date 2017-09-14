Курс биткойна снизился после объявления о прекращении торгов на криптовалютной бирже Китая

Ведущая криптовалютная биржа Китая BTCC остановит торги 30 сентября 2017 г., сообщается в Twitter BTCC. Такое решение было при­ня­то после запрета На­род­ным банком Китая на про­ве­де­ние ICO. В BTCC уточнили, что это не коснется других продуктов, включая работу майнингового пула. Международные торги также не попали под запрет.

Ранее регуляторы Китая объявили вне закона ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалют) и призвали немедленно прекратить подобное финансирование. Народный банк Китая обязал все компании вернуть криптоденьги инвесторам, но не объяснил, как это сделать.

Курс биткойна упал на $400-300 ниже $3600, хотя до этого был на уровне $3800-3900.