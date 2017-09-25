ЦБ предложил сделать недобросовестных банкиров невыездными

Банк России разработал проект закона, предусматривающий временные ограничения права на выезд из России недобросовестных руководителей и владельцев кредитных и некредитных финансовых организаций. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе регулятора. «В настоящее время данная инициатива обсуждается с заинтересованными министерствами и ведомствами, дополнительные комментарии преждевременны», – отметили в пресс-службе ЦБ.

Минэкономразвития концептуально поддержало законопроект, замечаний или дополнений к нему не было, отметила представитель Минэкономразвития Елена Лашкина.

Ранее о законопроекте Банка России сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, предложение ЦБ касается бенефициаров и менеджмента, которые довели свои банки до плачевного состояния, а также собственников и руководителей негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.

Президент Владимир Путин в сентябре 2016 г. поручил правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос о запрете выезжать за рубеж руководителям банков, в которых усматриваются признаки вывода активов. Он сформулировал это поручение после того, как проблему «беглых банкиров» подняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В декабре 2016 г. она заявила СМИ, что работа над таким законопроектом уже идет.

25 сентября стало известно и о другом законопроекте для банковской сферы. Уже этой осенью депутаты Госдумы приступят к поправкам, которые обяжут собственников банков отвечать своим имуществом не только при банкротстве, но и при санации банков. Как сообщил ТАСС председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект может быть внесен в палату уже в ноябре, ЦБ отнесся к этой идее «с пониманием». Депутаты занялись разработкой этой инициативы после отзыва лицензии у банка «Югра» и санации «ФК Открытие» и Бинбанка. 23 сентября стало известно, что регулятор списал в пользу банка деньги некоторых топ-менеджеров «ФК Открытие». О намерении отменять выплату бонусов топ-менеджеров проблемных банков ранее заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.